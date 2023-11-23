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Росіяни розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку

23 листопада 2023, 15:55

Росіяни розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку

Окупанти розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку на Донеччині. Незважаючи на активні атаки, агресор продовжує зазнавати великих втрат. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Окупанти розпочали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку», — написав він у Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, біля міста понад місяць тривають бої. Наразі росіяни намагаються технікою атакувати промзону. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

«Ситуація докорінно незмінна, як було палко на нашому напрямку, так і залишається. Ворог не залишає ні бажання, ні спроб оточити місто. Звичайно, вони зараз більше використовують піхоту, аніж техніку. Але ж кілька днів поспіль ми бачили неабияке застосування техніки саме на «промку»», — зазначив він.

За його словами, всі атаки відбито, лінія оборони тримається.

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