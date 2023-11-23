Самые ожесточенные бои с 2014 года, — Виталий Барабаш рассказал о ситуации в Авдеевке

Российские оккупанты на Авдеевском направлении активизировали наступательные действия. В частности, они планируют войти в промышленную зону местного коксохимического завода. Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, передает 24 канал.



По его словам, россияне обстреливают город, используя множество различных средств артиллерии. Также сбрасывают авиабомбы.



«В Авдеевке с 10 октября продолжаются, пожалуй, самые ожесточенные бои за всю войну, начиная еще с 2014 года. Ситуация тяжелая. Враг давит на Авдеевский коксохим, промзону, село Степное», — отметил Барабаш.



Напомним, российские оккупанты 22 ноября рано утром обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате атаки пострадавших нет, однако есть повреждения.