Найзапекліші бої з 2014 року, — Віталій Барабаш розповів про ситуацію в Авдіївці

Російські окупанти на Авдіївському напрямі активізували наступальні дії. Зокрема, вони планують увійти до промислової зони місцевого коксохімічного заводу. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш, повідомляє 24 канал.



За його словами, росіяни обстрілюють місто, використовуючи багато різних засобів артилерії. Також скидають авіабомби.



«В Авдіївці з 10 жовтня тривають, мабуть, найзапекліші бої за всю війну, починаючи ще з 2014 року. Ситуація тяжка. Ворог тисне на Авдіївський коксохім, промзону, село Степове», — зазначив Барабаш.



Нагадаємо, російські окупанти 22 листопада рано-вранці обстріляли Авдіївку Донецької області. Внаслідок атаки постраждалих немає, проте є пошкодження.