Захватчики завезли работников из РФ на оккупированные территории для ремонта военной техники

На временно оккупированные территории россияне завез новую партию рабочих из РФ для ремонта поврежденной техники. Об этом сообщили в ЦНС.



«Технику после повреждения ВСУ россияне ремонтируют на захваченных ангарах предприятий на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в регионах дефицит рабочей силы, ведь местные либо переехали из оккупированных территорий, либо отказываются сотрудничать с оккупантами, либо перешли на сторону россиян и отправились на фронт.



«Следовательно, россияне вынуждены завозить своих гастролеров из России. В последнее время ангары перегружены и работников не хватает, сейчас прибыла новая партия гастарбайтеров», — пишут в ЦНС.



Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в районе появился новый вид «зачистки».