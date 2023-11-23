Загарбники завезли працівників з РФ на окуповані території для ремонту військової техніки

На тимчасово окуповані території України росіяни завезли нову партію робітників з РФ для ремонту пошкодженої техніки. Про це повідомили у ЦНС.



«Техніку після враження ЗСУ росіяни ремонтують на захоплених ангарах підприємств на тимчасово окупованих територіях», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що у регіонах дефіцит робочої сили, адже місцеві або переїхали з окупованих територій, або відмовляються співпрацювати з окупантами, або перейшли на бік росіян та вирушили на фронт.



«Отже, росіяни змушені завозити своїх гастролерів з Росії. Останнім часом ангари перевантажені та працівників не вистачає, зараз прибула нова партія заробітчан», — пишуть у ЦНС.



Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в районі з'явився новий вид «зачистки».