В Покровске семьи погибших защитников и защитниц могут получить денежную помощь

Покровское УСЗН принимает заявления на получение помощи от членов семей погибших защитников и защитниц Украины. Об этом сообщается на управления в Facebook.

Помощь в размере 5 тысяч гривен на человека выплачивается за счет областного бюджета.

Право на помощь имеют члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, место жительства которых зарегистрировано/задекларировано в пределах Донецкой области. В частности, тех, кто эвакуировался в другие регионы Украины и имеет статус внутренних переселенцев.

Для получения финансовой помощи необходимо подать в Покровское УСЗН заявление и копии следующих документов:

• паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

• справка о взятии на учет ВПЛ (для переселенцев);

• удостоверение установленного образца, справка (на ребенка);

• документы, подтверждающие родственные отношения;

• свидетельство о смерти защитника или защитницы Украины;

реквизиты расчетного счета (по стандарту IBAN).

Для тех, кто эвакуировался в другие регионы страны, необходимо отправить по почте в УСОН заявление и заверенные копии документов до 1 декабря.

Телефоны для справок: 095-399-90-55, 099-323-89-99.