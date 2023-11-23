У Покровську сім'ї загиблих захисників та захисниць можуть отримати грошову допомогу

Покровське УСЗН приймає заяви на отримання допомоги від членів сімей загиблих захисників та захисниць України. Про це повідомляється на управління у Facebook.
Допомога у розмірі 5 тисяч гривень на особу виплачується за рахунок обласного бюджету.
Право на допомогу мають члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, місце проживання яких зареєстровано/задекларовано у межах Донецької області. Зокрема, тих, хто евакуювався до інших регіонів України та має статус внутрішніх переселенців.
Для отримання фінансової допомоги необхідно подати до Покровського УСЗН заяви та копії наступних документів:
• паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу;
• реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
• довідка про взяття на облік ВПО (для переселенців);
• посвідчення встановленого зразка, довідка (на дитину);
• документи, що підтверджують родинні стосунки;
• свідоцтво про смерть захисника чи захисниці України;
реквізити розрахункового рахунку (за стандартом IBAN)
Для тих, хто евакуювався до інших регіонів країни, необхідно надіслати поштою до УСОНу заяву та завірені копії документів до 1 грудня.
Телефони для довідок: 095-399-90-55, 099-323-89-99.