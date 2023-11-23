Полиция эвакуировала еще двух женщин: как живет Торецк

Торецк и окрестные села находятся максимально близко к линии фронта. Здесь каждый день вражеские прилеты. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

В полиции рассказывают, что российские войска хаотично бьют по жилым кварталам Торецка из артиллерии, минометов, сбрасывают авиабомбы. Без света, воды, тепла и под постоянными обстрелами – в таких условиях живут люди. Труднее всего приходится пожилым людям, не имеющим родных, которые бы о них заботились.

Во время очередной эвакуации полицейский экипаж «Белый Ангел» вывез из зоны обстрелов двух одиноких пенсионерок. Со слезами на глазах женщины прощаются с родными домами и соседями.

Выезд им дается тяжело, но они понимают, что впереди их ждет безопасная жизнь.

В этот раз полицейские эвакуировали двух женщин – 84 и 88 лет. Как сообщили в полиции, старикам трудно позаботиться о себе без посторонней помощи, поэтому они согласились на выезд.

Обеих женщин экипаж «Белый Ангел» безопасно доставил в шелтер, где о них заботятся соцработники.