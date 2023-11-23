Поліція евакуювала ще двох жінок: як живе Торецьк

Торецьк та навколишні села знаходяться максимально близько до лінії фронту. Тут щодня ворожі прильоти. Про це повідомляє поліція Донецької області.

У поліції розповідають, що російські війська хаотично б'ють житловими кварталами Торецька з артилерії, мінометів, скидають авіабомби. Без світла, води, тепла та під постійними обстрілами – за таких умов живуть люди. Найважче доводиться людям похилого віку, які не мають рідних, які б про них дбали.

Під час чергової евакуації поліцейський екіпаж «Білий Ангел» вивіз із зони обстрілів двох одиноких пенсіонерок. Зі сльозами на очах жінки прощаються з рідними будинками та сусідами.

Виїзд їм дається важко, але вони розуміють, що попереду на них чекає безпечне життя.

Цього разу поліцейські евакуювали двох жінок – 84 та 88 років. Як повідомили в поліції, людям похилого віку важко подбати про себе без сторонньої допомоги, тому вони погодилися на виїзд.

Обох жінок екіпаж «Білий Ангел» безпечно доставив у шелтер, де про них піклуються соцпрацівники.