Житель Краматорска неудачно пошутил и получил штраф

В среду, 22 ноября вечером на линию 102 поступил вызов от жителя Краматорска. Обращение информационного характера полицейские получили с улицы Триумфальной. Об этом сообщает патрульная полиция Краматорска и Славянска.

В полиции добавили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

Прибыв на место вызова, инспекторы установили заявителя и заметили, что у него есть признаки опьянения. Блюстители порядка пытались выяснить, в какой помощи нуждается заявитель, но бесполезно.

По информации полицейских, 31-летний гражданин сообщил, что пошутил и сделал заведомо ложный вызов. Следовательно, мужчина получил поставочное по ст. 183 (Заведомо ложный вызов) КУоАП.

В полиции напомнили, что за совершение такого правонарушения предусмотрен штраф от 850 до 3400 гривен.