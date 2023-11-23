Житель Краматорська невдало пожартував та отримав штраф

У середу, 22 листопада увечері на лінію 102 надійшов виклик від мешканця Краматорська. Звернення інформаційного характеру поліцейські отримали з вулиці Тріумфальної. Про це повідомляє патрульна поліція Краматорська та Слов'янська.

У поліції додали, що чоловік був у нетверезому стані.

Прибувши на місце виклику, інспектори встановили заявника і помітили, що він має ознаки сп'яніння. Правоохоронці намагалися з'ясувати, якої допомоги потребує заявник, але марно.

За інформацією поліцейських, 31-річний громадянин повідомив, що пожартував і зробив свідомо неправдивий виклик. Отже, чоловік отримав постачання за ст. 183 (Свідомо неправдивий виклик) КУпАП.

У поліції нагадали, що за вчинення такого правопорушення передбачено штраф від 850 до 3400 гривень.