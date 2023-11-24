Минобороны РФ заявило о массированной атаке дронов на Крым

В России заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым сегодня ночью, 24 ноября. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Утверждается, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 13 беспилотников над временно оккупированным полуостровом.

Российские Телеграмм-каналы сообщают, что якобы 12 из них не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, а еще один был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия.

В Минобороны России также заявили, что ПВО якобы сбило три дрона над территорией Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Новофедоровке Сакского района Крыма раздавались взрывы и пулеметные очереди.