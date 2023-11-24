Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим

У Росії заявили про масовану атаку дронів на тимчасово окупований Крим сьогодні вночі, 24 листопада. Про це повідомило Міноборони РФ.

Стверджується, що російські сили протиповітряної оборони збили 13 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом.

Російські Телеграм-канали повідомляють, що нібито 12 із них не змогли подолати лінію ППО на півночі Криму, а ще один був збитий у глибині півострова зі стрілецької зброї.

У Міноборони Росії також заявили, що ППО нібито збило три дрони над територією Волгоградської області.

Раніше повідомлялося, що 23 листопада у Новофедорівці Сакського району Криму лунали вибухи та кулеметні черги.