В Минобороны заявили о приоритетах на 2024 год

В Министерстве обороны Украины назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 24 ноября.

По словам замминистра Юрия Джигира, на закупку ракет и боеприпасов в 2024 году уйдет 175 млрд гривен, а на военную технику — около 80 млрд гривен.

Следующий приоритет — текущий ремонт поврежденной техники и закупка запасных частей.

«Правительство поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И по нашим оценкам, более 190 млрд гривен, которые будут контрактироваться в следующем году, останутся у отечественного производителя», — сказал чиновник.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год с доходной частью 1,768 трлн гривен и расходами на уровне 3,35 трлн гривен. Практически 50% расходов - на оборону и безопасность Украины. Так, на нужды Министерства обороны предусмотрено более 1 трлн 164 млрд гривен.