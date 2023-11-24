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У Міноборони заявили про пріоритети на 2024 рік

24 листопада 2023, 09:10

У Міноборони заявили про пріоритети на 2024 рік

У Міністерстві оборони України назвали ракетне озброєння та боєприпаси пріоритетами бюджету на 2024 рік. Про це повідомила прес-служба відомства сьогодні, 24 листопада.

За словами заступника міністра Юрія Джигіра, на закупівлю ракет і боєприпасів у 2024 році піде 175 млрд. гривень, а на військову техніку — близько 80 млрд. гривень.

Наступний пріоритет — поточний ремонт пошкодженої техніки та закупівля запасних частин.

«Уряд поставив завдання максимально контрактувати озброєння та військову техніку українського виробника. І за нашими оцінками, понад 190 млрд. гривень, які будуть контрактуватися наступного року, залишаться у вітчизняного виробника», — сказав чиновник.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік з доходною частиною 1,768 трлн гривень та видатками на рівні 3,35 трлн гривень. Практично 50% витрат — на оборону та безпеку України. Так, на потреби Міністерства оборони передбачено понад 1 трлн 164 млрд. гривень.

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