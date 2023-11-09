Бюджет-2024 принят. На что пойдут внутренние ресурсы

Верховная Рада приняла в целом закон о Государственном бюджете на 2024 год. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в четверг, 9 ноября.

По его данным, законопроект в целом поддержали 276 народных депутатов.

Голоса по фракциям разделились следующим образом: «Слуга народа» – 199 депутатов; «Европейская солидарность» – 0; «Батькивщина» – 0; «Платформа за жизнь и мир» – 16; «Голос» – 14; «Восстановление Украины» – 10; «За будущее» – 11; «Довира» – 16; Внефракционные – 11.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram поблагодарил парламентариев за принятие бюджета и конструктивную позицию.

Он отметил, что в бюджете четко расставлены приоритеты — все внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить в войне с Россией.

«Практически 50% расходов – на оборону и безопасность Украины. Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет на армию», – заверил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что в бюджете заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.

При этом расходы на образование и медицину возрастут более чем на 20 млрд. гривен в каждой из этих сфер.

Кроме того, средства на программу поддержки ветеранов будут увеличены вдвое. А для поддержки бизнеса предусмотрено более 40 млрд. гривен.