Дружковские школьники получили в подарок от друзей из США хромбуки и канцелярские наборы

Школьники Дружковки получили ценные подарки от американских друзей из города-побратима. Фото: Дружковская ГВА

Сорок хромбуков, полсотни канцелярских наборов (тетради, ручки, карандаши, мел, линейки, ножницы, клей) получили в подарок от жителей американского города-побратима Реджфилда дети из числа льготных категорий, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не всегда имеют доступ к качественному дистанционному образованию. Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация.

Отмечается, что заместитель начальника Дружковской городской военной администрации Александра Пахомова и начальник отдела образования Светлана Лазебник передали школьникам громады подарки от американских друзей.

В сообщение также говорится, что для участия во Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре «Джура» общеобразовательные школы №7, №12 и гимназии «Интеллект» получили туристическое снаряжение. Канцелярские наборы и настольные игры также передали в образовательный консультационный пункт, который заработает в Дружковке.

Ранее сообщалось, что благодаря пожертвованиям жителей города-побратима Риджфилда в штате Коннектикут, США, для нужд дружковчан было собрано немало вещей. Также коммунальное предприятие «Спектр» в Дружковке Донецкой области получило в подарок от жителей американского города-побратима набор разнообразных инструментов.

Напомним, меморандум об установлении между городами отношений городов-побратимов подписали начальник Дружковской городской военной администрации Сергей Боевский и мэр города Риджфилд Руди Маркони в мае текущего года.