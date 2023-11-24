Дружківські школярі отримали в подарунок від друзів із США хромбуки та канцелярські набори

Школярі Дружківки отримали цінні подарунки від американських друзів із міста-побратима. Фото: Дружківська МВА

Сорок хромбуків, півсотні канцелярських наборів (зошити, ручки, олівці, крейда, лінійки, ножиці, клей) отримали у подарунок від мешканців американського міста-побратима Реджфілда діти з пільгових категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах і не завжди мають доступ до якісного дистанційної освіти. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Зазначається, що заступник начальника Дружківської міської військової адміністрації Олександра Пахомова та начальник відділу освіти Світлана Лазебник передали школярам громади подарунки від американських друзів.

У повідомлення також йдеться, що для участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура» загальноосвітні школи №7, №12 та гімназії «Інтелект» отримали туристичне спорядження. Канцелярські набори та настільні ігри також передали до освітнього консультаційного пункту, який запрацює у Дружківці.

Раніше повідомлялося, що завдяки пожертвам жителів міста-побратима Ріджфілда в штаті Коннектикут, США для потреб дружківчан було зібрано чимало речей. Також комунальне підприємство «Спектр» у Дружківці Донецької області отримало у подарунок від мешканців американського міста-побратима набір різноманітних інструментів.

Нагадаємо, меморандум про встановлення між містами відносин міст-побратимів підписали начальник Дружківської міської військової адміністрації Сергій Боєвський та мер міста Ріджфілд Руді Марконі у травні поточного року.