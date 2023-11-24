Жительницу Славянска поздравили со 102-летием

Жительница Славянска Донецкой области Нина Носко отметила сегодня, 24 ноября, 102 года. Об этом сообщила Славянская городская военная администрация.

Отмечается, что начальник ГВА Вадим Лях посетил именинницу с подарками и цветами, пожелал ей здоровья, уюта и мирного неба над головой.

В сообщении говорится, что Нина Андреевна родилась в Харьковской области. Окончила среднюю школу, работала в колхозе села Криштоповка. Здесь ее и застала Вторая мировая война. Пока не пришли оккупанты, вместе с односельчанами рыла окопы, помогала строить укрепления. За это фашисты на глазах женщин и детей сожгли все взрослое мужское население села. Среди тех, кто в муках погиб в колхозном сарае, был и отец Нины.

После войны Нина работала заведующей детским садом в Близнецах. Дождалась любимого из армии, вышла замуж, родился сын. Но семейное счастье было недолгим – Нина Андреевна рано осталась вдовой.

В 1973 году с семьей сына переехала в Славянск. Здесь до пенсии работала на Масложиркомбинате. Она и сейчас живет с сыном, Владимиром Николаевичем и его семьей. У нее двое внуков и четверо правнуков.

«Нина Андреевна не скрывает секрет долголетия. Он очень прост – много работать и жить в ладе с окружающими. А еще каждый день она молится за Украину. И верит, что обязательно отметит нашу победу во второй при ее жизни масштабной войне», — отметили в военной администрации Славянска.

Напомним, 14 ноября жительница Дружковской громады Мария Фесенко отметила свой 101-й день рождения.