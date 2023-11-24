Жительку Слов'янська привітали зі 102-річчям

Мешканка Слов'янська Донецької області Ніна Носко відзначила сьогодні, 24 листопада, 102 роки. Про це повідомила Слов'янська міська військова адміністрація.

Зазначається, що начальник МВА Вадим Лях відвідав іменинницю з подарунками та квітами, побажав їй здоров'я, затишку та мирного неба над головою.

У повідомленні йдеться, що Ніна Андріївна народилася у Харківській області. Закінчила середню школу, працювала у колгоспі села Криштопівка. Тут її й застала Друга світова війна. Поки не прийшли окупанти, разом із односельцями рила окопи, допомагала будувати укріплення. За це фашисти на очах жінок та дітей спалили все доросле чоловіче населення села. Серед тих, хто в муках загинув у колгоспному сараї, був і батько Ніни.

Після війни Ніна працювала завідувачкою дитячого садка у Близнюках. Дочекалася коханого з армії, вийшла заміж, народився син. Але сімейне щастя було недовгим – Ніна Андріївна рано залишилася вдовою.

1973 року з родиною сина переїхала до Слов'янська. Тут до пенсії працювала на Олієжиркомбінаті. Вона і зараз живе із сином, Володимиром Миколайовичем та його родиною. У неї двоє онуків та четверо правнуків.

«Ніна Андріївна не приховує секрету довголіття. Він дуже простий - багато працювати і жити в ладі з оточуючими. А ще щодня вона молиться за Україну. І вірить, що обов'язково відзначить нашу перемогу в другій за її життя масштабної війни», — зазначили у військовій адміністрації Слов'янська.

Нагадаємо, 14 листопада мешканка Дружківської громади Марія Фесенко відзначила свій 101-й день народження.