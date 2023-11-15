Жительница Дружковки отметила 101-й день рождения

Во вторник, 14 ноября, жительница Дружковской громады Мария Фесенко отметила свой 101-й день рождения. Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация.

Отмечается, что директор Территориального центра социальной защиты населения Дружковского городского совета Наталья Карачор лично поздравила Марию Петровну.

«100 лет – это ряд исторических событий, долгий и тернистый жизненный путь со взлетами и падениями, это море слез и радости, разочарований и веры в лучшее будущее. 100 лет – это целая эпоха. Кланяемся вашей жизненной мудрости и богатому опыту. Желаем крепкого здоровья, заботы родных и непременно как можно быстрее отпраздновать нашу победу», — обратилась она к имениннице.

В свою очередь Мария Фесенко поделилась своим секретом долголетия: искренняя молитва и вера в Бога, любовь к Украине, родителям и ближним продлевает жизнь. Она призвала творить добро, ведь оно всегда возвращается сторицей.

Напомним, жительнице Славянска Александре Камышанской 13 ноября исполнилось 100 лет.