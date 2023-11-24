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Обсуждали мобилизацию: президент Украины провел заседание Ставки

24 ноября 2023, 15:57

Обсуждали мобилизацию: президент Украины провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одним из вопросов стало проведение мобилизации в Украине. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 24 ноября.

По его словам, рассматривались сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация и срочники.

Глава государства заслушал доклады от министра обороны Рустема Умерова, Главкома Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы, министра здравоохранения Виктора Ляшко, главы МВД Игоря Клименко, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, директора ГБР Алексея Сухачева и первого замминистра обороны Александра Павлюка.

 «Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения», — заявил президент.

 Напомним, 9 ноября в Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение до 14 февраля 2024 года. Президент Зеленский подписал соответствующие законы.

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