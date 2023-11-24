Обговорювали мобілізацію: президент України провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Одним із питань стало проведення мобілізації в Україні. Про це глава держави повідомив у п'ятницю, 24 листопада.

За його словами, розглядалися складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація та терміновики.

Глава держави заслухав доповіді від міністра оборони Рустема Умерова, Головкому Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, глави МВС Ігоря Клименка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, директора ГБР Олексія Сухачова та першого заступника голови.

«Доручив їх відомствам підготувати комплексні рішення», — заявив президент.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні продовжили загальну мобілізацію та військовий стан до 14 лютого 2024 року. Президент Зеленський підписав відповідні закони.