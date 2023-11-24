«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за сброса боеприпаса пострадал ребенок

Сегодня, 24 ноября, во временно оккупированном Донецка пострадала 10-летняя девочка из-за сброса боеприпаса в поселке Старомихайловка. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«В результате сброса взрывного устройства с БПЛА в пгт Старомихайловка во дворе дома по ул. Партизанской получила ранение девочка 2013 года рождения», — написал он.



Напомним, 22 ноября во временно оккупированном Донецке был сброшен взрывоопасный предмет с дрона. Двое несовершеннолетних детей получили ранения.