«ДНР»: в окупованому Донецьку через скидання боєприпасу постраждала дитина

Сьогодні, 24 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку постраждала 10-річна дівчинка через скидання боєприпасу у селищі Старомихайлівка. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА у смт Старомихайлівка у дворі будинку на вул. Партизанській поранено дівчинку 2013 року народження», — написав він.



Нагадаємо, 22 листопада у тимчасово окупованому Донецьку було скинуто вибухонебезпечний предмет з дрона. Двоє неповнолітніх дітей дістали поранення.