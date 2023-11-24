Финляндия предоставит Украине 3 млн евро

Финляндия предоставит Украине 3 миллиона евро в качестве дополнительной поддержки для улучшения продовольственной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Финляндии.



«Финансирование будет направлено на поддержку поставок зерна из Украины в страны, ситуация с продовольственной безопасностью которых страдает от последствий агрессивной войны РФ. Часть средств будет направлена ​​на разминирование украинской сельской местности, чтобы можно было возобновить сельскохозяйственное производство», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 2 миллиона евро пойдут в качестве гуманитарной помощи на инициативу «Зерно из Украины».



«Поддерживая восстановление сельскохозяйственного сектора Украины в пострадавших от войны регионах, мы способствуем восстановлению продовольственной безопасности и экономической активности страны», — заявил министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.



Напомним, Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности и обороны.