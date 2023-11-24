Фінляндія надасть Україні 3 млн євро

Фінляндія надасть Україні 3 мільйони євро як додаткову підтримку для покращення продовольчої безпеки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Фінляндії.



«Фінансування буде спрямоване на підтримку постачання зерна з України до країн, ситуація з продовольчою безпекою яких страждає від наслідків агресивної війни РФ. Частину коштів буде спрямовано на розмінування української сільської місцевості, щоб можна було відновити сільськогосподарське виробництво», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 2 мільйони євро підуть як гуманітарна допомога на ініціативу «Зерно з України».



«Підтримуючи відновлення сільськогосподарського сектора України в регіонах, що постраждали від війни, ми сприяємо відновленню продовольчої безпеки та економічної активності країни», — заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.



Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки та оборони.