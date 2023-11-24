Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев

Полицейские эвакуировали из Авдеевки летнюю рару и их домашних любимцев. Эвакуационный экипаж вывез из-под бомб семью и 11 домашних животных – супруги не оставили в опасности ни одного. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

В полиции добавили, что еще одну семью правоохранители спасли из разрушенного россиянами села Семеновка.

«С каждым днем становится все хуже и хуже. Ночью не спим, потому что постоянные обстрелы. Мы очень боимся, даже из дома не выходим. Надеемся, что все теперь будет хорошо. Хоть поспим спокойно», — рассказывает эвакуированная женщина.

В полиции говорят, что, несмотря на мощные круглосуточные атаки, в Авдеевке остается около 1300 жителей.

Полиция призывает не ждать, пока оккупанты попадут в дом, а спасать свою жизнь и уезжать уже сейчас. Телефон эвакуационной группы «Белый Ангел» на Авдеевском направлении – 066-56-19-102.