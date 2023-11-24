Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців

Поліцейські евакуювали з Авдіївки літню рару та їхніх домашніх улюбленців. Евакуаційний екіпаж вивіз з-під бомб сім'ю та 11 домашніх тварин – подружжя не залишило в небезпеці жодного. Про це повідомляє поліція Донецької області.

У поліції додали, що ще одну родину правоохоронці врятували зі зруйнованого росіянами села Семенівка.

«З кожним днем стає все гірше та гірше. Вночі не спимо, бо постійні обстріли. Ми дуже боїмося, навіть із дому не виходимо. Сподіваємося, що все тепер буде гаразд. Хоч спимо спокійно», — розповідає евакуйована жінка.

У поліції кажуть, що попри потужні цілодобові атаки в Авдіївці залишається близько 1300 мешканців.

Поліція закликає не чекати, доки окупанти потраплять у будинок, а рятувати своє життя та їхати вже зараз. Телефон евакуаційної групи «Білий Ангел» на Авдіївському напрямі – 066-56-19-102.