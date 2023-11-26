Войска РФ обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненый

За прошедшие сутки, 25 ноября, российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области, еще один — травмирован. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



Две смерти зафиксированы в селе Васюковка. Один человек получил ранения в селе Калиново.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области, без учета Мариуполя и Волновахи, погибли 1780 людей и 4330 ранены.



Напомним, в оккупированной Россией Ясиноватой Донецкой области горит подстанция.