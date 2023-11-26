Війська РФ обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранений

Минулої доби, 25 листопада, російські окупанти вбили двох жителів Донецької області, ще одного – травмовано. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Дві смерті зафіксовано у селі Васюківка. Одна людина отримала поранення у селі Калинове.



З початку повномасштабної війни в Донецькій області, без урахування Маріуполя та Волновахи, загинуло 1780 людей та 4330 поранено.



Нагадаємо, в окупованій Росією Ясинуватій Донецької області горить підстанція.