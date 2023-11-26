Швеция выделит для Украины более 8 млн евро: на что пойдет средства

В Швеции заявили о новой финансовой помощи Украине. В частности, премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция выделит еще 100 миллионов шведских крон (8,7 млн евро). Об этом он заявил в соцсети.



По его словам, средства предназначены для инициативы Grain From Ukraine (Зерно из Украины), которую реализовывает Всемирная продовольственная программа.



«Украина продолжает вносить свой вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России», — написал он.



Напомним, Финляндия предоставит Украине 3 миллиона евро в качестве дополнительной поддержки для улучшения продовольственной безопасности.