Швеція виділить для України понад 8 млн євро: на що підуть кошти

У Швеції заявили про нову фінансову допомогу Україні. Зокрема, прем'єр-міністр Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція виділить ще 100 мільйонів шведських крон (8,7 млн євро). Про це він заявив у соцмережі.



За його словами, кошти призначені для ініціативи Grain From Ukraine (Зерно з України), що її реалізовує Всесвітня продовольча програма.



«Україна продовжує робити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку, попри агресивну війну Росії, що триває», — написав він.



Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні 3 мільйони євро як додаткову підтримку для покращення продовольчої безпеки.