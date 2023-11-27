Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Шторм в Крыму: подтоплены жилые дома, эвакуация людей, отключения электричества

27 ноября 2023, 09:15

Шторм в Крыму: подтоплены жилые дома, эвакуация людей, отключения электричества

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов вечером в воскресенье объявил выходным днем понедельник 27 ноября из-за непогоды в Крыму, на полуострове подтоплены жилые дома, проводится эвакуация людей и отключения электричества. Об этом он написал у себя в Telegram.

В связи с ухудшением погодных условий, коллаборантам на полуострове пришлось создать оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Из-за непогоды в Евпатории пострадали 7 человек, 2 из них в состоянии средней тяжести госпитализированы. По состоянию на утро понедельника, в Крыму остаются подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе.

Из-за непогоды погибли около 800 обитателей севастопольского музея-аквариума. Об этом сообщил директор музея Юрий Кравцов.

«Вечером 26 ноября шторм снёс вентиляционную систему на крыше, в пробоину хлынул поток. С каждым ударом волн в помещение поступало около трёх кубометров воды», — рассказал Кравцов.

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не даёт реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов.

Местное МЧС эвакуировало из посёлка Любимовка 10 человек, из них 2 детей (3 и 9 лет). В пансионате «Лазурь» будут размещены 5 человек. Остальных забрали к себе родственники.

Из подтопленных домов эвакуированы четыре человека. В жилых домах, которые находятся в военном городке рядом с Херсонесским маяком, тоже идет эвакуация.

Люди будут размещены в ДКР в пункте временного размещения. Спасатели не могли добраться туда сразу, так как дорогу затопило и в воде лежал провод под напряжением.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Крым
Прочее
Затопление Эвакуация Шторм

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:59
Непогода в «ДНР» и «ЛНР»: многие населенные пункты остались без света
09:17
Оккупированная Запорожская АЭС почти целый день была на грани блэкаута: детали
08:01
Массированную атаку беспилотников на РФ организовала украинская разведка — ISW
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 ноября
09:53
В «ЛНР» оккупанты заставляют студентов работать в военных госпиталях — Лысогор
09:28
На оккупированных территориях Донетчины пропал свет из-за обстрела
23:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 ноября
17:39
«ДНР»: Из-за обстрела в Ясиноватой горит подстанция, часть города без света
15:40
Атаковавшие Киев карбоновые «шахеды» труднее обнаруживать — Игнат
13:52
В результате российских обстрелов Донетчины за сутки повреждены около двадцати домов
12:50
Военные РФ уменьшили количество авиаударов — Тарнавский
11:45
В Киевской области из-за атаки беспилотников повреждены частные дома — ОВА
09:50
Украинская ПВО уничтожила сегодня 71 ударный беспилотник «Шахед-131/136»
08:58
Оккупанты атаковали Украину рекордным количеством «шахедов»
08:25
На Донетчине за сутки в результате российских обстрелов ранен один человек
08:02
СБУ готовит «сюрпризы» Крымскому мосту — Малюк
07:40
Оккупанты разместили военную технику на стадионе в Мариуполе
00:33
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 ноября
21:02
Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ►
20:35
Оккупанты завезли педагогов русского языка и истории на захваченную Луганщину — ЦНС
все новости
10:50
Силы обороны за неделю уничтожили более 6000 тысяч оккупантов
10:30
Оккупанты утром из «Градов» и артиллерии обстреляли Авдеевку — Мороз
10:20
Дружковка и Краматорск частично обесточены из-за урагана, остановлено несколько котельных
10:15
ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибли руководители МВД
09:59
Непогода в «ДНР» и «ЛНР»: многие населенные пункты остались без света
09:17
Оккупированная Запорожская АЭС почти целый день была на грани блэкаута: детали
09:15
Шторм в Крыму: подтоплены жилые дома, эвакуация людей, отключения электричества
08:22
В Одессе из-за шторма рухнула 100-метровая труба котельной
08:21
Армия РФ за сутки 30 раз штурмовали Авдеевку — Генштаб
08:10
При обстреле россиянами Донецкой области пострадал житель Торецка
08:01
Массированную атаку беспилотников на РФ организовала украинская разведка — ISW
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 ноября
16:45
За неделю ВСУ ликвидировали 6260 оккупантов
16:06
Оккупанты ударили по Херсону, есть разрушения
15:19
В Донецкой и Запорожской областях оккупанты обстреляли пожарные части
15:05
Уже 83 недели: Беларусь продлила военные учения с российскими военными
14:27
Одесскую область накрыл снегопад: произошло почти 50 аварий
13:43
Швеция выделит для Украины более 8 млн евро: на что пойдет средства
12:40
На Таврическом направлении за неделю ВСУ взяли в плен 30 оккупантов, ликвидировали — почти 600
11:18
В результате авиаудара по Авдеевке разрушены два жилых дома
все новости
ВИДЕО
Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев
24 ноября, 23:00
Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ► Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ►
24 ноября, 21:02
Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ► Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ►
24 ноября, 09:18
Военный спас флаг «Шахтера» в Авдеевке. Кадр из видео Военный ВСУ спас флаг «Шахтера» с разрушенного Авдеевского коксохимического завода
23 ноября, 21:12
Полиция эвакуировала еще двух женщин: как живет Торецк Полиция эвакуировала еще двух женщин: как живет Торецк
23 ноября, 20:46
Из сердца попавшей под обстрел в Херсоне девочки врачи извлекли осколок мины. Скриншот: видео Института сердца Из сердца херсонской девочки врачи извлекли осколок российской мины
23 ноября, 14:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама