Шторм в Крыму: подтоплены жилые дома, эвакуация людей, отключения электричества

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов вечером в воскресенье объявил выходным днем понедельник 27 ноября из-за непогоды в Крыму, на полуострове подтоплены жилые дома, проводится эвакуация людей и отключения электричества. Об этом он написал у себя в Telegram.



В связи с ухудшением погодных условий, коллаборантам на полуострове пришлось создать оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.



Из-за непогоды в Евпатории пострадали 7 человек, 2 из них в состоянии средней тяжести госпитализированы. По состоянию на утро понедельника, в Крыму остаются подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе.



Из-за непогоды погибли около 800 обитателей севастопольского музея-аквариума. Об этом сообщил директор музея Юрий Кравцов.



«Вечером 26 ноября шторм снёс вентиляционную систему на крыше, в пробоину хлынул поток. С каждым ударом волн в помещение поступало около трёх кубометров воды», — рассказал Кравцов.



«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не даёт реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов.



Местное МЧС эвакуировало из посёлка Любимовка 10 человек, из них 2 детей (3 и 9 лет). В пансионате «Лазурь» будут размещены 5 человек. Остальных забрали к себе родственники.



Из подтопленных домов эвакуированы четыре человека. В жилых домах, которые находятся в военном городке рядом с Херсонесским маяком, тоже идет эвакуация.



Люди будут размещены в ДКР в пункте временного размещения. Спасатели не могли добраться туда сразу, так как дорогу затопило и в воде лежал провод под напряжением.



