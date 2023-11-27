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Шторм у Криму: підтоплені житлові будинки, евакуація людей, відключення електрики

27 листопада 2023, 09:15

Шторм у Криму: підтоплені житлові будинки, евакуація людей, відключення електрики

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов увечері в неділю оголосив вихідним днем понеділок 27 листопада через негоду у Криму, на півострові підтоплено житлові будинки, проводиться евакуація людей та відключення електрики. Про це він написав у себе в Telegram.

У зв'язку з погіршенням погодних умов колаборантам на півострові довелося створити оперативний штаб, усі служби приведені у стан підвищеної готовності.

Через негоду в Євпаторії постраждали 7 людей, 2 з них у стані середньої тяжкості госпіталізовані. Станом на ранок понеділка, у Криму залишаються підтоплені 93 житлові будинки, 100 гостьових будинків та підвали двох багатоквартирних будинків у Євпаторії та Сакському районі.

Через негоду загинули близько 800 мешканців севастопольського музею-акваріума. Про це повідомив директор музею Юрій Кравцов.

«Увечері 26 листопада шторм зніс вентиляційну систему на даху, в пробоїну ринув потік. З кожним ударом хвиль до приміщення надходило близько трьох кубометрів води», - розповів Кравцов.

«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Бельбек вийшов з берегів через хвилю, яка не дає річці викинути воду в море. Почалися підтоплення житлових будинків.

Місцеве МНС евакуювало з селища Любимівка 10 осіб, із них 2 дітей (3 та 9 років). У пансіонаті «Лазур» буде розміщено 5 осіб. Решту забрали до себе родичі.

З підтоплених будинків евакуйовано чотирьох людей. У житлових будинках, які знаходяться у військовому містечку поряд із Херсонеським маяком, також триває евакуація.

Люди будуть розміщені у ДКР у пункті тимчасового розміщення. Рятувальники не могли дістатися туди одразу, бо дорогу затопило й у воді лежав провід під напругою.

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