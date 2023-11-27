Дружковка и Краматорск частично обесточены из-за урагана, остановлено несколько котельных

Последствия урагана в Краматорске. Фото: Краматорская ГВА

Продолжающийся с прошлой ночи шторм доставил множество проблем жителям Дружковки, Краматорска, Константиновки и Славянска.



Так, в Дружковской теплосети сообщили, что в связи с перепадами напряжения, из-за непогоды, некоторые котельные в городе не работают. Сообщается, что специалисты занимаются устранением проблемы.



В Краматорской ГВА сообщили, что из-за урагана обесточены некоторые районы города. По данным городской администрации, отсутствие электроэнергии привело также к остановке некоторых котельных и насосных станций.

Сильный ветер также повалил в Краматорске много деревьев.



Отмечается, что аварийные бригады РЭС и всех других служб работают над ликвидацией последствий, вызванных сильным ветром.

О множестве поваленных штормовым ветром деревьях сообщают также жители Константиновки и Славянска.

Напомним, в Одессе в результате штормового ветра рухнула стометровая труба одной из районных котельных большой мощности.