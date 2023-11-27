Дружківка та Краматорськ частково знеструмлені через ураган, зупинено кілька котелень

Наслідки урагану у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Шторм, що триває з минулої ночі, доставив багато проблем жителям Дружківки, Краматорська, Костянтинівки та Слов'янська.



Так, у Дружківській тепломережі повідомили, що у зв'язку з перепадами напруги через негоду деякі котельні в місті не працюють. Повідомляється, що фахівці займаються усуненням проблеми.



У Краматорській МВА повідомили, що через ураган знеструмлено деякі райони міста. За даними міської адміністрації, відсутність електроенергії призвела також до зупинки деяких котельних та насосних станцій.

Сильний вітер також повалив у Краматорську багато дерев.



Зазначається, що аварійні бригади РЕМ та всіх інших служб працюють над ліквідацією наслідків, спричинених сильним вітром.

Про багато дерев, що повалив штормовий вітер, повідомляють також жителі Костянтинівки та Слов'янська.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок штормового вітру впала стометрова труба однієї з районних котелень великої потужності.