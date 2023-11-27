В Одессе из-за шторма рухнула 100-метровая труба котельной

В Одессе в результате штормового ветра рухнула стометровая труба одной из районных котельных большой мощности. Об этом сообщил в понедельник Телеграм-канал «Одесса. Официально» со ссылкой на мэра города.



«Мы незамедлительно собрали штаб на месте и всех специалистов. В настоящее время оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать», — отметил мэр Геннадий Труханов.



Ранее КП «Теплоснабжение города Одессы» сообщило, что вынуждено временно приостанавливать работу крупных районных котельных в связи с перепадами напряжения электроэнергии и вероятностью полного прекращения электроснабжения, с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования.



Напомним, Одесскую область замело снегом, в результате непогоды произошло почти 50 дорожно-транспортных происшествий.