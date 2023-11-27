Оккупанты утром из «Градов» и артиллерии обстреляли Авдеевку — Мороз

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские оккупанты атаковали населенные пункты Донецкой области. В частности, утром 27 ноября ударили по Авдеевке, также обстреляна Красногоровка и Константиновка. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«На Донецком направлении в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. В Курахово в зоне поражения промзона, обстреляны Кураховка и Горняк. На утро Авдеевка подверглась ракетному удару и обстрелам из Градов и артиллерии», — написал он.



По словам Мороза, на Горловском направлении 1 человек ранен в Торецке, в городе повреждено 10 домов, 5 админпостроек и 2 инфраструктурных объекта. В Часовоярской громаде повреждены частный дом и 2 нежилых сооружения. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка, Васюковка и Миньковка.



Кроме того, на Лисичанском направлении обстреляна Серебрянка Северской громады, Торское и Заречное Лиманской громады.



Также в результате непогоды в Мирнограде сорвало кровлю на школе.



Напомним, 26 ноября российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области, ранив при этом одного человека в Торецке.