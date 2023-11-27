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Окупанти вранці з «Градів» та артилерії обстріляли Авдіївку — Мороз

27 листопада 2023, 10:30

Окупанти вранці з «Градів» та артилерії обстріляли Авдіївку — Мороз

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти атакували населені пункти Донецької області. Зокрема, вранці 27 листопада вдарили по Авдіївці, також обстріляно Красногорівку та Костянтинівку. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.

«На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка. У Кураховому в зоні ураження промзона, обстріляні Курахівка і Гірник. На ранок Авдіївка зазнала ракетного удару та обстрілів з Градів та артилерії», — написав він.

За словами Мороза, на Горлівському напрямку 1 людина поранена у Торецьку, в місті пошкоджено 10 будинків, 5 адмінбудівель і 2 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджені приватний будинок і 2 нежитлові споруди. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Міньківка.

Крім того, на Лисичанському напрямку обстріляно Серебрянку Сіверської громади, Торське та Зарічне Лиманської громади.

Також через негоду у Мирнограді зірвало покрівлю на школі.

Нагадаємо, 26 листопада російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області, поранивши при цьому одну людину в Торецьку.

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