Оккупанты уменьшили использование БПЛА и артиллерии, вокруг Авдеевки идут тяжелые бои — Штупун

Российская армия значительно уменьшила использование дронов и артиллерии на Авдеевском направлении. В частности, это связано с непогодой в регионе. Об этом сообщил представитель прессцентра Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.



«Фиксируется уменьшение применения беспилотной авиации. Враг почти в шесть раз снизил количество сбросов и дронов, это связано с погодой. Впрочем, враг достаточно активно наносит авиаудары. Оккупанты продолжают наземные атаки, составом где-то в 10-20 человек, они потеряли в сутки три танка и более 500 военнослужащих», — сказал он.



Штупун подчеркнул, что у Авдеевских промзон продолжаются тяжелые бои. Территория Авдеевского коксохимического завода находится под контролем ВСУ.



По словам спикера, оккупанты атакуют на шести направлениях, везде продолжаются очень активные боевые действия, «безуспешные для врага».



Также Штупун добавил, что из-за погоды россияне снизили использование артиллерии.



«Почти в два раза уменьшилось по сравнению с прошлыми сутками, это связано с ухудшением погодных условий. Около 600 обстрелов в сутки зафиксировано. Раньше это было 900-800 обстрелов», — резюмировал он.



Напомним, оккупанты делают все возможное, чтобы захватить Авдеевку Донецкой области, сейчас началась третья штурмовая волна. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал о ситуации в городе и точном количестве населения, которое пока не решается уехать.