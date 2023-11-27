Окупанти зменшили використання БПЛА та артилерії, навколо Авдіївки точаться важкі бої — Штупун

Російська армія значно зменшила використання дронів та артилерії на Авдіївському напрямку. Зокрема, це пов’язано з непогодою в регіоні. Про це повідомив речник пресцентру Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.



«Фіксується зменшення застосування безпілотної авіації. Ворог майже в шість разів зменшив кількість скидів та дронів, це пов’язано з погодою. Втім ворог досить активно завдає авіаударів. Окупанти продовжують наземні атаки, складом десь в 10-20 осіб, вони втратили за добу три танки та понад 500 військовослужбовців», — сказав він.



Штупун наголосив, що біля Авдіївських промзон тривають важкі бої. Територія Авдіївського коксохімічного заводу знаходиться під контролем ЗСУ.



За словами речника, окупанти атакують на шести напрямках, скрізь тривають дуже активні бойові дії, «безуспішні для ворога».



Також Штупун додав, що через погоду росіяни зменшили використання артилерії.



«Майже в два рази зменшилося в порівняні з минулою добою, це пов’язано з погіршенням погодних умов. Близько 600 обстрілів за добу зафіксовано. Раніше це було 900-800 обстрілів», — резюмував він.



Нагадаємо, окупанти роблять все можливе, щоб захопити Авдіївку Донецької області, зараз розпочалася третя штурмова хвиля. Начальник Авдіївської ГВА Віталій Барабаш розповів про ситуацію в місті та точну кількість населення, яка поки що не наважується виїхати.