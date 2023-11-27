Подаче газа в Селидово и Курахово мешают российские обстрелы

Близость к линии фронта и постоянные обстрелы со стороны оккупантов мешают сотрудникам компании «Донецкоблгаз» начать ремонтные работы и подавать «голубое топливо» к газораспределительной станции, снабжающей газом потребителей в Селидово и Курахово. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе компании.



Отмечается, что из-за боевых действий наблюдаются повреждения магистрального газопровода.



«Специалисты по газоснабжению продолжают восстанавливать доступ к энергетическому ресурсу в деоккупированных районах области. В частности, в Лимане уже более 1465 абонентов вновь имеют газ в своих домах. В настоящее время идет процесс восстановления газоснабжения по запросам жителей, возвращающихся в город после эвакуации», — заявили в компании.



На данный момент в зоне деятельности АО «Донецкоблгаз» к системе газоснабжения подключено более 215 тысяч домовладельцев как в частном секторе, так и в многоквартирных домах.



В компании напомнили, что в результате повреждения магистрального газопровода из-за военной агрессии Российской Федерации и отсутствия альтернативных источников транспортировки природного газа в Донецкую область, АО «Донецкоблгаз» вынуждено было приостановить распределение природного газа для потребителей области с 23 мая 2022 года.



С 12 октября 2022 года начался поэтапный запуск природного газа в распределительные сети для всех потребителей в зоне своей эксплуатационной ответственности. Восстановление газоснабжения осуществлялось постепенно в населенные пункты, не находящиеся на временно оккупированной территории и в зоне боевых действий.



В сообщении также отмечается, что 20 октября, впервые за полгода, 492 абонента увидели газ в своих домах. Это были жители частного сектора: 271 абонент в Краматорске, 183 абонента в Дружковке, 23 абонента в городе Родинское (Красноармейское УГГ/Покровск) и 15 абонентов в посёлке Райгородок (Славянск УГГ).



В Славянске подача газа началась 21 октября прошлого года, и в этот день было восстановлено газоснабжение для 65 домов частного сектора.



«24 октября специалисты Костантиновского УГГ начали запуск газа. В первый день 20 бригад восстановили газоснабжение для 954 абонентов частного сектора, а на второй день — для 1233 абонентов. Это составляет 14% абонентов частного сектора», — добавили в «Донецкоблгазе».



В заключение в компании отметили, что газификация продолжалась до конца января. Из-за активных военных действий не во всех населенных пунктах, прилегающих к линии фронта, удалось восстановить газоснабжение.



Ранее сообщалось, что специалисты Краматорского управления газового хозяйства завершили капитальный ремонт системы газоснабжения поврежденного обстрелом пятиэтажного дома. Восстановительные работы продолжались около месяца.