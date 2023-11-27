Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Подачі газу в Селидове та Курахове заважають російські обстріли

27 листопада 2023, 15:50

Подачі газу в Селидове та Курахове заважають російські обстріли

Близькість до лінії фронту та постійні обстріли з боку окупантів заважають співробітникам компанії «Донецькоблгаз» розпочати ремонтні роботи та подавати «блакитне паливо» до газорозподільної станції, що забезпечує газом споживачів у Селидовому та Кураховому. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що через бойові дії спостерігаються пошкодження магістрального газопроводу.

«Фахівці з газопостачання продовжують відновлювати доступ до енергетичного ресурсу у деокупованих районах області. Зокрема, у Лимані вже понад 1465 абонентів знову мають газ у своїх будинках. Наразі триває процес відновлення газопостачання на запити мешканців, які повертаються до міста після евакуації», — заявили в компанії.

На даний момент у зоні діяльності АТ «Донецькоблгаз» до системи газопостачання підключено понад 215 тисяч домовласників як у приватному секторі, так і багатоквартирних будинках.

У компанії нагадали, що внаслідок пошкодження магістрального газопроводу через військову агресію Російської Федерації та відсутність альтернативних джерел транспортування природного газу до Донецької області, АТ «Донецькоблгаз» змушене було призупинити розподіл природного газу для споживачів області з 23 травня 2022 року.

З 12 жовтня 2022 року розпочався поетапний запуск природного газу до розподільчих мереж для всіх споживачів у зоні своєї експлуатаційної відповідальності. Відновлення газопостачання здійснювалося поступово у населені пункти, що не перебувають на тимчасово окупованій території та у зоні бойових дій.

У повідомленні також зазначається, що 20 жовтня, вперше за півроку, 492 абоненти побачили газ у своїх будинках. Це були мешканці приватного сектору: 271 абонент у Краматорську, 183 абоненти у Дружківці, 23 абоненти у місті Родинське (Червоноармійське УГГ/Покровськ) та 15 абонентів у селищі Райгородок (Слов'янське УГГ).

У Слов'янську подача газу розпочалася 21 жовтня минулого року, і цього дня було відновлено газопостачання для 65 будинків приватного сектору.

«24 жовтня фахівці Костянтинівського УГГ розпочали запуск газу. Першого дня 20 бригад відновили газопостачання для 954 абонентів приватного сектора, а другого дня — для 1233 абонентів. Це становить 14% абонентів приватного сектору», — додали у «Донецькоблгазі».

Насамкінець у компанії зазначили, що газифікація тривала до кінця січня. Через активні воєнні дії не в усіх населених пунктах, прилеглих до лінії фронту, вдалося відновити газопостачання.

Раніше повідомлялося, що фахівці Краматорського управління газового господарства завершили капітальний ремонт системи газопостачання ушкодженого обстрілом п'ятиповерхового будинку. Відновлювальні роботи тривали майже місяць.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Курахове Селидове
Інше
Війна газ газопостачання
Організації
Донецькоблгаз

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:20
«ДНР» оголосила режим НС у Новоазовському районі через підтоплення та відсутність світла
16:45
Росіяни вкотре готуються депортувати українських дітей — ЦНС
16:33
У Маріуполі за кілька днів убили шістьох окупантів — міськрада
12:36
Через наступ на Авдіївку РФ зазнає найбільших втрат від початку війни — розвідка Британії
09:59
Негода в «ДНР» та «ЛНР»: багато населених пунктів залишилися без світла
09:17
Окупована Запорізька АЕС майже цілий день була на межі блекауту: деталі
08:01
Масовану атаку безпілотників на РФ організувала українська розвідка — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 листопада
09:53
У «ЛНР» окупанти змушують студентів працювати у військових шпиталях — Лисогор
09:28
На окупованих територіях Донеччини зникло світло через обстріл
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 листопада
17:39
«ДНР»: Через обстріл у Ясинуватій горить підстанція, частина міста без світла
15:40
Карбонові «шахеди», що атакували Київ, важче виявляти — Ігнат
13:52
Внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу пошкоджено близько двадцяти будинків
12:50
Військові РФ зменшили кількість авіаударів — Тарнавський
11:45
На Київщині через атаку безпілотників пошкоджено приватні будинки — ОВА
09:50
Українська ППО знищила сьогодні 71 ударний безпілотник «Шахед-131/136»
08:58
Окупанти атакували Україну рекордною кількістю «шахедів»
08:25
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів поранено одну людину
08:02
СБУ готує «сюрпризи» Кримському мосту — Малюк
усі новини
18:09
Краматорським рятувальникам придбали спецавтомобіль вартістю 1,7 млн гривень
17:44
Біля Авдіївки військові та поліція врятували людину, яка пробула під завалами майже тиждень
17:20
«ДНР» оголосила режим НС у Новоазовському районі через підтоплення та відсутність світла
16:45
Росіяни вкотре готуються депортувати українських дітей — ЦНС
16:33
У Маріуполі за кілька днів убили шістьох окупантів — міськрада
16:08
Влада Покровська відмовилася від новорічних масових заходів
15:50
Подачі газу в Селидове та Курахове заважають російські обстріли
15:35
У Торецьку авіабомба влетіла до житлового будинку
14:40
Окупанти зменшили використання БПЛА та артилерії, навколо Авдіївки точаться важкі бої — Штупун
14:35
Прем'єр-міністр України обговорив із президентом ЄІБ проєкти відновлення
14:30
У складі штурмових груп окупантів під Куп'янськом помічені «вагнерівці» — Сирський
13:53
Військові ССО за допомогою HIMARS вразили САУ окупантів
13:22
Внаслідок обстрілу Херсона постраждала пенсіонерка: в ОВА показали наслідки атаки
12:36
Через наступ на Авдіївку РФ зазнає найбільших втрат від початку війни — розвідка Британії
12:06
На Донеччині ураган залишив без світла 61 тисячу сімей у 47 населених пунктах — ДТЕК
11:56
У РФ знову заявили про атаку дронів: деталі
11:34
З Донеччини з серпня 2022 року евакуювали майже 100 тисяч осіб
10:59
У Дружківській МВА назвали райони громади, що залишаються без світла
10:59
Частина Покровська залишилася без світла через негоду
10:50
Сили оборони за тиждень знищили понад 6000 тисяч окупантів
усі новини
ВІДЕО
Фото: Нацполіція/Fecebook Біля Авдіївки військові та поліція врятували людину, яка пробула під завалами майже тиждень
27 листопада, 17:44
Підтоплення в Сєдове. Кадр із відео «ДНР» оголосила режим НС у Новоазовському районі через підтоплення та відсутність світла
27 листопада, 17:20
Окупанти атакували Торецьк. Фото: ДСНС У Торецьку авіабомба влетіла до житлового будинку
27 листопада, 15:35
Військові ССО за допомогою HIMARS вразили САУ окупантів Військові ССО за допомогою HIMARS вразили САУ окупантів
27 листопада, 13:53
Внаслідок обстрілу Херсона постраждала пенсіонерка: в ОВА показали наслідки атаки Внаслідок обстрілу Херсона постраждала пенсіонерка: в ОВА показали наслідки атаки
27 листопада, 13:22
Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців
24 листопада, 23:00
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама