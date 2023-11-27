Подачі газу в Селидове та Курахове заважають російські обстріли

Близькість до лінії фронту та постійні обстріли з боку окупантів заважають співробітникам компанії «Донецькоблгаз» розпочати ремонтні роботи та подавати «блакитне паливо» до газорозподільної станції, що забезпечує газом споживачів у Селидовому та Кураховому. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у пресслужбі компанії.



Зазначається, що через бойові дії спостерігаються пошкодження магістрального газопроводу.



«Фахівці з газопостачання продовжують відновлювати доступ до енергетичного ресурсу у деокупованих районах області. Зокрема, у Лимані вже понад 1465 абонентів знову мають газ у своїх будинках. Наразі триває процес відновлення газопостачання на запити мешканців, які повертаються до міста після евакуації», — заявили в компанії.



На даний момент у зоні діяльності АТ «Донецькоблгаз» до системи газопостачання підключено понад 215 тисяч домовласників як у приватному секторі, так і багатоквартирних будинках.



У компанії нагадали, що внаслідок пошкодження магістрального газопроводу через військову агресію Російської Федерації та відсутність альтернативних джерел транспортування природного газу до Донецької області, АТ «Донецькоблгаз» змушене було призупинити розподіл природного газу для споживачів області з 23 травня 2022 року.



З 12 жовтня 2022 року розпочався поетапний запуск природного газу до розподільчих мереж для всіх споживачів у зоні своєї експлуатаційної відповідальності. Відновлення газопостачання здійснювалося поступово у населені пункти, що не перебувають на тимчасово окупованій території та у зоні бойових дій.



У повідомленні також зазначається, що 20 жовтня, вперше за півроку, 492 абоненти побачили газ у своїх будинках. Це були мешканці приватного сектору: 271 абонент у Краматорську, 183 абоненти у Дружківці, 23 абоненти у місті Родинське (Червоноармійське УГГ/Покровськ) та 15 абонентів у селищі Райгородок (Слов'янське УГГ).



У Слов'янську подача газу розпочалася 21 жовтня минулого року, і цього дня було відновлено газопостачання для 65 будинків приватного сектору.

«24 жовтня фахівці Костянтинівського УГГ розпочали запуск газу. Першого дня 20 бригад відновили газопостачання для 954 абонентів приватного сектора, а другого дня — для 1233 абонентів. Це становить 14% абонентів приватного сектору», — додали у «Донецькоблгазі».



Насамкінець у компанії зазначили, що газифікація тривала до кінця січня. Через активні воєнні дії не в усіх населених пунктах, прилеглих до лінії фронту, вдалося відновити газопостачання.



Раніше повідомлялося, що фахівці Краматорського управління газового господарства завершили капітальний ремонт системи газопостачання ушкодженого обстрілом п'ятиповерхового будинку. Відновлювальні роботи тривали майже місяць.