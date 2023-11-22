Спустя месяц в Краматорске отремонтировали газовую сеть поврежденной обстрелом многоэтажки

Специалисты Краматорского управления газового хозяйства завершили капитальный ремонт системы газоснабжения поврежденного обстрелом пятиэтажного дома. Об этом сегодня сообщили в Краматорской городской военной администрации.
Отмечается, что восстановление длилось около месяца. Работники горгаза в полном объеме выполнили работы, согласно проектно-сметной документации.
«Это не только восстановление газоснабжения, это восстановление спокойствия и удобства для пострадавших из-за российской агрессии», — заявил председатель правления АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий.
В настоящее время горгаз готовится к работам по пуску газа в квартиры абонентов, говорится в сообщении.
Капитальный ремонт производился в соответствии с заключенным договором с Управлением жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета.
Ранее сообщалось, что Краматорск представил в Варшаве на Второй международной выставке и конференции ReBuild Ukraine powered by Energy восемь готовых к реализации проектов. Их основная цель — восстановление громады, возвращение после победы в город жителей и создание качественно новых школ, детских садов, жилых комплексов и заведений медицины.