Спустя месяц в Краматорске отремонтировали газовую сеть поврежденной обстрелом многоэтажки

Специалисты восстановили поврежденную обстрелом газовую сеть пятиэтажного дома в Краматорске. Фото: Краматорская ГВА

Специалисты Краматорского управления газового хозяйства завершили капитальный ремонт системы газоснабжения поврежденного обстрелом пятиэтажного дома. Об этом сегодня сообщили в Краматорской городской военной администрации.

Отмечается, что восстановление длилось около месяца. Работники горгаза в полном объеме выполнили работы, согласно проектно-сметной документации.

«Это не только восстановление газоснабжения, это восстановление спокойствия и удобства для пострадавших из-за российской агрессии», — заявил председатель правления АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий.

В настоящее время горгаз готовится к работам по пуску газа в квартиры абонентов, говорится в сообщении.

Капитальный ремонт производился в соответствии с заключенным договором с Управлением жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета.

Ранее сообщалось, что Краматорск представил в Варшаве на Второй международной выставке и конференции ReBuild Ukraine powered by Energy восемь готовых к реализации проектов. Их основная цель — восстановление громады, возвращение после победы в город жителей и создание качественно новых школ, детских садов, жилых комплексов и заведений медицины.