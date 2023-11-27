Информация об отмене в Украине военного положения и мобилизации — фейк

В сети распространяют фейковое видео, в котором президент Владимир Зеленский «объявляет об отмене военного положения в 10 областях Украины». Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Данный выброс является очередную ложь россиян.

«Ложь: президент Украины отменил военное положение и мобилизацию в 10 областях, чтобы поднимать экономику. Такое видео, якобы фрагмент фрагмента сюжета телеканала ICTV, распространяют в TikTok. Правда: видео запостил аккаунт с логотипом ICTV на аватаре, чтобы выглядеть правдоподобнее, но на самом деле это не страница канала, а именно видео является подделкой», — отмечается в сообщении.

По данным Центра стратегических коммуникаций, для создания фейка мошенники использовали видеообращение Зеленского от 23 ноября, в котором он говорит о новых санкционных решениях.