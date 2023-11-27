Інформація про відміну в Україні воєнного стану та мобілізації — фейк

У мережі розповсюджують фейкове відео, в якому президент Володимир Зеленський «оголошує про відміну воєнного стану в 10 областях України». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Цей викид є черговою брехнею росіян.

«Брехня: президент України скасував воєнний стан і мобілізацію в 10 областях, щоб піднімати економіку. Таке відео, нібито фрагмент фрагмента сюжету телеканалу ICTV, розповсюджують у TikTok. Правда: відео запостив обліковий запис з логотипом ICTV на аватарі, щоб виглядати правдоподібніше, але насправді це не сторінка каналу, а саме відео є підробкою», — зазначається у повідомленні.

За даними Центру стратегічних комунікацій, для створення фейку шахраї використали відеозвернення Зеленського від 23 листопада, в якому він говорить про нові санкційні рішення.