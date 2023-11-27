Укрзализныця запускает из Днепра в Польшу прямой поезд

Со следующей недели из Днепра будет курсировать прямой поезд в польский Хелм. Об этом говорится на сайте Укрзализныци.

С Днепра поезд будет отправляться в 22:00. Будет ехать через Каменское, Знаменку, Киев, Ровно, Ковель и Ягодино. В польский Хелм он будет прибывать в 17:20.

Добраться из Хелма в Днепр пассажиры смогут через 20 часов и 20 минут. Отправится поезд из польского города в 10:23 и будет следовать тем же маршрутом. Будет прибывать в Днепр в 07:40.

Общее время дороги составит не более 20 часов.