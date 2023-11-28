В Китае опровергли информацию СМИ о подводном тоннеле в Крым

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики опровергло информацию издания The Washington Post о совместных с Россией планах по строительству подводного тоннеля из РФ во временно оккупированный Крым, назвав ее безосновательной.

«Это сообщение о планах строительства тоннеля лишено оснований, я не буду комментировать его», — заявил официальный представитель МИД КНР Вань Вэньбинь в на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

Как ранее сообщалось, издание The Washington Post, 24 ноября, со ссылкой на перехваченные электронные письма, которые ему предоставили анонимные источники в украинских спецслужбах, сообщило, что в конце октября российские и китайские бизнесмены, связанные с властями обеих стран, тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля из РФ во временно оккупированный Крым. Таким образом, планировалось создание защищенного от украинских атак маршрута.

При этом, издание утверждало, что проверило подлинность писем по указанным в них регистрационным документам компаний. Те, по словам авторов материала, свидетельствовали о том, что в Крыму уже создан российско-китайский «консорциум» и проведено несколько встреч с делегатами из КНР, которые, в свою очередь, заинтересованы в проекте. Речь шла, в частности, о китайской компании по сооружению железных дорог (CRCC).

В материале также сообщалось о том, представители компании отказались от комментариев журналистам.

Официальный Пекин, в свою очередь, признает Крымский полуостров территорий Украины.