У Китаї спростували інформацію ЗМІ про підводний тунель до Криму

Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки спростувало інформацію видання The Washington Post про спільні з Росією плани будівництва підводного тунелю з РФ у тимчасово окупований Крим, назвавши її безпідставною.

«Це повідомлення про плани будівництва тунелю позбавлене підстав, я не коментуватиму його», — заявив офіційний представник МЗС КНР Вань Веньбінь на брифінгу, стенограма якого опублікована на сайті відомства.

Як раніше повідомлялося, видання The Washington Post, 24 листопада, із посиланням на перехоплені електронні листи, які йому надали анонімні джерела в українських спецслужбах, повідомило , що наприкінці жовтня російські та китайські бізнесмени, пов'язані з владою обох країн, таємно обговорювали плани будівництва підводного. тунелю з РФ у тимчасово окупований Крим. Таким чином, планувалося створення захищеного від українських атак маршруту.

При цьому видання стверджувало, що перевірило справжність листів за вказаними в них реєстраційними документами компаній. Ті, за словами авторів матеріалу, свідчили про те, що в Криму вже створено російсько-китайський «консорціум» та проведено кілька зустрічей із делегатами з КНР, які, у свою чергу, зацікавлені у проекті. Йшлося, зокрема, про китайську компанію зі спорудження залізниць (CRCC).

У матеріалі також повідомлялося, представники компанії відмовилися від коментарів журналістам.

Офіційний Пекін, у свою чергу, визнає Кримський острів територій України.